Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı

Süper Lig devi Galatasaray'ın formasını giyen Alvaro Morata'nın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor.

MORATA'YA ÖLÜM TEHDİDİ

Marca'da yer alan habere göre; İspanyol bir taraftar, UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile oynanan maçta ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırmasının ve kupayı kaybetmelerinin ardından 19 yaşındaki bir taraftar sosyal medya üzerinden Morata'yı ve çocuklarını ölümle tehdit etti.

19 YAŞINDAKİ TARAFTAR TUTUKLANDI

Haberde, olayı sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftarın Malaga'daki polis karakoluna giderek hesabının çalındığını bildirdiği ve şikayetçi olduğu belirtildi. Ancak İspanya polisinin şikayeti yapan taraftarın telefonunu incelediği ve 32 yaşındaki yıldız oyuncuyu ölümle tehdit eden paylaşımlara dair kanıt bulduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine 19 yaşındaki taraftar, çıkarıldığı mahkemenin ardından Malaga'da tutuklandı.