Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da

Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi. Görüşmelere başlandığını açıklayan sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Saat 14.00'te İstanbul'da olması beklenen Morata, taraftarlara uçaktan Türkçe mesaj yolladı

Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Morata için KAP açıklaması yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın KAP açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Alvaro Morata, resmi olarak Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle iptal oldu. Morata için pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuş planlandı. Golcü futbolcunun pazar günü öğlden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Morata'nın uçaktan bir videosunu paylaştı. İspanyol golcü Türkçe, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek taraftarlara Türkçe mesaj yolladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
img

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
img

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

100 Milyon Euro luk forveti BESLEYEBİLECEK BÜYÜK Bİ AVRUPA STARI KANAT OYUNCUSU transferi yapamayacak kadar aciz bir kulüptür GS. Bunu bir GS taraftarı olarak söylüyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.