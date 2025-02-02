Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi. Görüşmelere başlandığını açıklayan sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Saat 14.00'te İstanbul'da olması beklenen Morata, taraftarlara uçaktan Türkçe mesaj yolladı
Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Morata için KAP açıklaması yaptı.
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın KAP açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞME DETAYLARI
Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.
MILAN'A ÖDENECEK RAKAM
Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Alvaro Morata, resmi olarak Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle iptal oldu. Morata için pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuş planlandı. Golcü futbolcunun pazar günü öğlden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ
Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Morata'nın uçaktan bir videosunu paylaştı. İspanyol golcü Türkçe, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek taraftarlara Türkçe mesaj yolladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.