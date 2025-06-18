Altyapı liginde dengeleri değiştiren transfer

Altyapı liglerinde dengeleri değiştirecek bir transfer gerçekleşti. Sancaktepe Ziganaspor'un 10 numarası Ömer Erdinç, 2025–2026 sezonu itibarıyla Kartal Spor forması giyecek.

YETENEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sancaktepe Ziganaspor'un U17, U18 ve A takımlarında 10 numaralı formayı terleten genç yetenek, gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. İki yıl üst üste U18 Türkiye Şampiyonu olan Kartal Spor, bu transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Kartal Spor altyapısının gelecek planlamasında önemli rol oynaması beklenen Ömer Erdinç'e yeni sezonda başarılar dileriz.