Haberler ›› Spor ›› Altınova Belediyespor Güreş Takımı Bisiklet Turu Attı

Altınova Belediyespor Güreş Takımı Bisiklet Turu Attı

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte ilçede bisiklet turu attı. Altınovalılar, 'Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak' sloganıyla başlatılan projede bisikletlerine kavuşmanın keyfini çıkarıyor.