Altınordu, Yangın Faciası Sonrası Yatılı Oyuncu Bulundurmama Kararı Aldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası yaşanan can kaybı nedeniyle, tesislerinde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı.
Altınordu, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşın hayatını kaybetmesinden sonra tesislerde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, flaş bir karara imza attı. İzmir ekibi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşın hayatını kaybetmesinden sonra tesislerde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor