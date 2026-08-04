Altınordu altyapıyla yeni sezona başladı
2'nci Lig'e katılmama kararıyla küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, İzmir temsilcisi U14 ve U15 takımlarıyla yeni sezonu açtı. Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Seyit Mehmet Özkan ve futbolcuların aileleri katıldı. Özkan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek planlar hakkında konuşma yaptı, ardından toplu fotoğraf çekildi.
2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, kırmızı-lacivertliler altyapı takımlarıyla sezonu açtı. İzmir temsilcisinin U14 ve U15 takımları, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sezona, 'Merhaba' dedi. Törene futbolcuların ailelerinin yanı sıra Başkan Seyit Mehmet Özkan da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi" denildi.