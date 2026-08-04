Haberler

Altınordu altyapıyla yeni sezona başladı

Altınordu altyapıyla yeni sezona başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'e katılmama kararıyla küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, İzmir temsilcisi U14 ve U15 takımlarıyla yeni sezonu açtı. Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Seyit Mehmet Özkan ve futbolcuların aileleri katıldı. Özkan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek planlar hakkında konuşma yaptı, ardından toplu fotoğraf çekildi.

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, kırmızı-lacivertliler altyapı takımlarıyla sezonu açtı. İzmir temsilcisinin U14 ve U15 takımları, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sezona, 'Merhaba' dedi. Törene futbolcuların ailelerinin yanı sıra Başkan Seyit Mehmet Özkan da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özel net rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir

Fener'de Pavlidis operasyonu! Benfica'nın istediği paraya bakın

Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu

Tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu
Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak genel başkanlığı bırakacağım

Özgür Özel'den iddialı sözler: Bunu başaramazsak bırakacağım
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir