Altınordu altyapıyla yeni sezona başladı

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, kırmızı-lacivertliler altyapı takımlarıyla sezonu açtı. İzmir temsilcisinin U14 ve U15 takımları, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sezona, 'Merhaba' dedi. Törene futbolcuların ailelerinin yanı sıra Başkan Seyit Mehmet Özkan da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı