Altınordu Sezona Kötü Başladı, Gözler Ankaragücü Maçında

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor'u sahasında konuk etti. İzmir temsilcisi, 34. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Sezona istediği gibi başlayamayan ve henüz 3 puan alamayan kırmızı-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda ise Erbaaspor ve Adana 01 FK ile berabere kalırken, İskenderunspor ve 24 Erzincanspor'a karşı da sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece Altınordu, ilk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamadı. 2 Puanı bulunan İzmir ekibi, 19 takımın bulunduğu ligde 18. sırada yer alıyor.

Hedef Ankaragücü maçı

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Altınordu'da gözler Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Teknik direktör Namet Ateş ve öğrencileri, 28 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak bu zorlu mücadelede sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ancak karşılaşmadan olumsuz bir sonuç çıkması halinde, teknik direktör Namet Ateş'in görevine son verilmesinin gündeme gelebileceği öğrenildi. - İZMİR