Kadınlar Voleybol 1. Lig'e yükselen Altınordu'nun yeni CEO'su Selim Çınar oldu.

Çınar için İzmir'de bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Altınordu Voleybol Kulübü Başkanı Serdar Kaçar, kulüp bünyesinde 3 yıl önce voleybol şubesini aktif ettikten sonra 21 spor okulunda 1500'e yakın kız sporcuya voleybol eğitimi veren bir yapıya ulaştıklarını söyledi.

Bu büyümeden dolayı organizasyon yapılarını değiştirmeye başladıklarını aktaran Kaçar, şunları kaydetti:

"Bugün sözleşme imzalayacağımız Selim Çınar'la ekibin herhalde en profesyonel halkalarından birini dahil etmiş oluyoruz. Türkiye'nin ilk şirketleşen voleybol kulübüyüz. Bu bize daha şeffaf ve daha denetlenebilir bir mali yapı sağlıyor. Hedefimiz Altınordu misyonu doğrultusunda borçsuz bir şekilde sportif başarılar elde edebilmek. 1. Lig'deki ilk yılımızda ligi öğrenip, ligde kalıcı olmak istiyoruz. Zamanı geldiğinde de bu zamanın ne zaman olduğunu bilmiyorum, belki yarın, belki yarından da yakın Altınordu'yu Sultanlar Ligi'nde görmek, göstermek istiyoruz."

Karşıyaka Basketbol Takımı'nda yaklaşık 25 sene çeşitli görevlerde bulunan Selim Çınar da yaptığı konuşmada, kendisi için yeni bir yolun ve hikayenin başladığını söyledi.

Altınordu yönetimine kendisine güvendikleri için teşekkür eden Çınar, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda ikinciliğinin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda finale doğru yolculuğuna devam ediyor. Umarım oradaki başarılar bize de yansır. Her iki branşta da voleybolda temeli atılmış olan yapının üstüne koyarak, basketbolda da yeni yapılanmayla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Altınordu Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu da Selim Çınar'a yeni görevinde başarı dileyerek, Basketbol Süper Ligi'nin ilk şampiyonu olan Altınordu'nun parkelere yeniden dönmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.