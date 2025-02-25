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Altınordu'nun Hedefi Beykoz'u Yenmek

Altınordu'nun Hedefi Beykoz'u Yenmek
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Altınordu'nun oyuncuları Mete Yıldız ve Ali Barak, Cumartesi günü oynayacakları Beykoz Anadolu Spor maçında galip gelerek galibiyet serilerini sürdürmeyi hedefliyorlar. Antrenmanlarını sürdüren İzmir ekibi, başarılı bir performansla sahaya çıkmayı planlıyor.

Altınordulu oyunculardan Mete Yıldız ve Ali Barak, Cumartesi günü oynayacakları Beykoz Anadolu Spor maçını kulüp televizyonuna değerlendirdi. İki oyuncu da hedeflerinin galibiyet serisin devam ettirmek olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 1 Mart Cumartesi günü Beykoz Anadolu Spor'u konuk edecek. Ligde üst üste üç maçtır kazanan kırmızı-lacivertliler, rakibi karşısında hata yapmayarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İzmir ekibi, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-lacivertli oyunculardan Mete Yıldız ve Ali Barak, karşılaşmaya dair kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Beykoz Anadolu Spor maçının hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Mete Yıldız, "En son sahamızda oynadığımız Ankaraspor maçında geriden gelip güzel bir galibiyet aldık. Şimdi tüm hızımızla Beykoz maçı için hazırlıklarımız sürüyor. Bu maçtan da galip gelip serimize devam etmek istiyoruz. Ben de sakatlıktan sonra takıma döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Ali Barak: "Seriyi devam ettirmek istiyoruz"

Galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyleyen Ali Barak, "Ankaraspor maçında forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Bu hafta Beykoz Anadolu Spor maçını da kazanıp galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Ben de forma şansı bulduğumda elimde geleni yapıp daha çok çalışıp takıma katkı vermeye çalışacağım. Burada günden güne takıma daha iyi uyum sağlıyorum. Umarım bu maçtan galip ayrılırız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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