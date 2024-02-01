TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a 90+4'üncü dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Altınordu'nun galibiyet özlemi 4 maça yükseldi. Son galibiyetini 19 Aralık'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek alan İzmir temsilcisi daha sonra çıktığ 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu periyotta Nazilli Belediyespor'la (D) berabere kalan kırmızı-lacivertliler, Ankaraspor (D) Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a (D) boyun eğdi. Altınordu, aldığı kötü sonuçlarla 100'üncü yılını buruk şekilde geçirmeye devam etti. Altınordu son 11 müsabakada sadece 1 kez sahadan zaferle ayrılırken, 6 mağbuliyet, 4 beraberlik elde edebildi. Ligde tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamayan İzmir ekibi averajla düşme hattının üstünde yer alıyor. Ara transfer döneminde Arif, Keni, Mert ve Emre ile yollarını ayırıp sadece Sarıyer'den ön libero Eray Ataseven'i kadrosuna katan Altınordu hücum hattına beklenen takviyeleri henüz yapamadı. Kırmızı-lacivertliler transferde sessiz kalınca sezon başında kiralık gönderdiği orta saha oyuncusu Mustafa ve santrfor Gökberk'i yuvaya döndürdü.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçında sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Ana sloganı, "Sahip Buldum. Satın Alma. Sahiplen" olarak belirlenen projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Doğal yaşam ortamında zor şartlarda hayatını sürdürmek durumunda kalan dostlarımıza dikkat çekmek için Bursaspor maçı öncesinde 7 köpek, eğitmenleri eşliğinde Altınordulu futbolcularla sahaya çıkacak. Projeyle doğal yaşam ortamındaki dostlarımızın sahiplenilmesi amaçlanıyor. Ailenize bir can dostu köpek dahil etmek istediğinizde bunun için satın almak yerine sahiplenme yolunu tercih edebilirsiniz" denildi.