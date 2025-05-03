Altınordu FK, Play-off Maçına Hazırlanıyor

Altınordu FK'nın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, Adana 01 FK ile oynayacakları play-off turu 1. maçını kazanıp İzmir'e dönmek istediklerini söyledi.

Altınordu FK, 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Altınordu FK'nın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç bir kadro ile mücadele ettikleri sezonda ilk etabı, iyi bir noktada tamamladıklarını dile getiren, "Sezonu Play-off hattında tamamladık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle müsabakadan dönmek istiyoruz" dedi.

Metin Oktay Yerleşkesi'nde final heyecanı

Altınordu FK'nın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden U15 Gelişim Ligi finallerinde yarın şampiyonluk ve üçüncülük maçları oynanacak. Grup maçlarını lider tamamlayan Ümraniyespor ile Fenerbahçe yarın saat 18.00'de final maçı oynayacak. Gruplarından ikinci çıkan Beşiktaş ve Galatasaray ise saat 16.00'da 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. - İZMİR