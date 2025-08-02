Altınordu, Enis Destan'ın Hull City Transferinden Pay Alamayabilir

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2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, eski futbolcusu Enis Destan'ın Hull City'e transferinin ardından yaşadığı olumsuz durumlarla karşı karşıya. İzmir ekibi, Enis'in bir sonraki transferinden pay almayı umuyordu ancak genç futbolcunun bedelsiz gitmesi Altınordu'yu zor bir duruma soktu.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, eski futbolcusu Enis Destan'ın Hull City'e transferinden pay alamama tehlikesi yaşıyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip 2022 ocak ayında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Enis'in bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 27,5 pay alması gerekiyordu.

Genç golcünün İngiltere'ye bedelsiz gitmesiyle kırmızı-lacivertliler büyük şok yaşadı. Hull City ile 3 yıllık anlaşma sağladığı açıklanan Enis'in bir sonraki transferinden Trabzonspor'un yüzde 50 pay alacağı bildirildi. Karadeniz ekibinin bonservis bedeli kazanmaması nedeniyle Altınordu'nun bu transferden pay alamayacağı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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