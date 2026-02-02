Haberler

Altınordu üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Güncelleme:
2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Elazığspor'a 2-0 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini aldı. Son 3 haftada gol atamayan İzmir temsilcisi, 18. sıradan kurtulamadı ve bu hafta Ankaragücü ile karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Elazığspor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu üst üste 3'üncü yenilgisini aldı. Kırmızı-lacivertliler, son 3 haftada 24Erzincanspor'a 2-0 (D), Adana 01 FK'ya 3-0, Elazığspor'a ise 2-0 kaybederek bu periyotta gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 23 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan İzmir temsilcisi 18'inci sıradan kurtulamadı.

Maç fazlasıyla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan kırmızı-lacivertli takım bu hafta evinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Altınordu'da orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile sol bek Bilal sarı kart cezalısı durumuna düştükleri için forma giyemeyecek. Cezaları sona eren stoperler Birhan ve Hasan Berat ise görev yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
