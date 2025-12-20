Altınordu, Kepez Spor Futbol'u konuk edecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yenerek 16'ncı maçında ilk galibiyetini alan Altınordu yarın evinde düşme hattındaki rakibi Kepez Spor Futbol'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. Grupta kendisi gibi 8 puanı bulunan son sıradaki Antalya ekibinin averajla bir basamak üstünde yer alan Altınordu, kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Seyircisi önünde çıktığı ilk maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra üst üste 7 müsabakayı kaybeden kırmızı-lacivertliler, iç sahadaki kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

"Biz de ligdeki her takım kadar iddialıyız. Her maça da, her 3 puana da ortağız" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Alınan 8 puanın 7'si deplasmanda kazanıldı. İç sahada ise 1 puan alındı. İç sahada bir çekingenlik yaşanıyor. Bu büyük camiaya gönül veren taraftarlarımızdan ricam, bu çocukları yalnız bırakmamalarıdır. Tribünde onlara pozitif bir enerji versinler, arkalarında olduklarını hissettirsinler. Bu çocukların buna ihtiyacı var. Kendi sahamızda bile deplasman gibi oynuyoruz. İç sahada ortalama bir puan yakalayabilseydik çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Son 2 maçı iyi sonuçlarla kapatırsak, devre arasına çok daha güvenli ve moralli bir şekilde gireceğiz" dedi.