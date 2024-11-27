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Altınordu'dan Adana 01 FK Maçına Hazırlık Mesajları

Altınordu'dan Adana 01 FK Maçına Hazırlık Mesajları
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Altınordu'nun futbolcuları Keni Var Uzun ve Burak Gültekin, Adana 01 FK ile hafta sonu oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalarda bulunarak, hedeflerinin ligdeki çıkışlarını sürdürmek olduğunu belirttiler.

Altınordu'nun başarılı oyuncularından Keni Var Uzun ve Burak Gültekin, kulüp televizyonuna yaptıkları açıklamayla; hafta sonu deplasmanda Adana 01 FK'yı mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söylediler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 14. hafta mücadelesinde Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordulu Keni Var Uzun ve Burak Gültekin, önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu zorlu hava şartlarında 1461 Trabzon'a karşı muhteşem bir galibiyet aldığımızı hatırlatan Burak Gültekin, "Zor şartlarda da olsa kazanmasını bildik ve ligde ikinci sıraya yükseldik. Bu sezon maç maç hedefimize iliyoruz. Artık hafta sonu oynayacağımız maça konsantre olduk" dedi.

Akademiden bu sezon A takıma yükselen genç futbolcu, cumartesi günü deplasmanda Adana 01 FK'yı mağlup ederek yolumuza devam etmek istediğimizi söyledi.

Keni Var Uzun: "İlk golümü attığım için mutluyum"

A takım forması altında bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Keni Var Uzun da, "Bu sezon ilk golümü attığım için mutluyum. Bundan sonra atacağım gollerle takıma faydalı olmaya devam edeceğim. Takıma faydalı olabilmek için çok çalışıyorum. Bu sezon yeni bir yapılanma içindeyiz. Takımımıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Takım içindeki havamız çok güzel. Takım olarak bu sezon Altınordu'yu üst lige çıkarmak istiyoruz. Herkes bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışıyor. Bizleri oynadığımız maçlarda destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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