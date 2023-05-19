Altınordu'da gözler Özkan'da

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan Altınordu'da kulübü devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu yetiştirme işine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Kulüpten yapılan açıklamada misyon ve vizyona uygun yatırımcılarla görüşüleceği ve futbol haklarının devredileceği belirtirken, "Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir" sözleri, Özkan'ın oyuncu yetiştirme mesleğini bırakmayacağı şeklinde yorumlandı.

Altınordu'dan önce Bucaspor Futbol Akademisi'ni kuran ve sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra 2012'de şirketleşme yoluna giden Altınordu'nun patronu olan Mehmet Özkan'nın sadece A takımın yarışmacı haklarını satmayı düşündüğü iddia edildi. Yerli ve yabancı yatırımcılarla temaslara başlayan İzmir temsilcisinde Başkan Özkan'ın kulübün tüm hisselerini ve varlıklarını devretmek istemediği ileri sürüldü. Özkan'ın öz kaynak sisteminde söz sahibi olmaya devam etmesi bekleniyor.