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Altınordu'dan erken fesih hamlesi

Altınordu'dan erken fesih hamlesi
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TFF 2'nci Lig ekibi Altınordu, sözleşmesi ay sonunda bitecek 11 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını erken ayırdı. Başkan Özkan'ın bu hamlesi, kulübün yatırımcı bulma sürecinde mesafe alındığı şeklinde yorumlandı.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek 11 futbolcu ile yollarını 1 ay erken ayırdı. İzmir temsilcisinde Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Berat Kalkan, Eren Tokat, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Yavuz Buğra Boyar'ın 30 Haziran'da sona erecek kontratları 31 Mayıs'ta karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildi. Kırmızı-lacivertlilerde kiralık oynayan Mitatcan Erdoğan'ın yanı sıra amatör lisansla mücadele eden Yılmaz Özeren, Eren Altıntaş ve Arda Mutlu da yuvadan uçtu. Kadrosunda sözleşmeli 13 futbolcusu bulunan Altınordu'da Başkan Özkan'ın erken fesih hamlesi yatırımcı bulma konusunda mesafe alındığı izlenimi yarattı. Altınordu'ya Ankara'dan bir grubun talip olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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