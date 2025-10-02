Haberler

Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçında Galibiyet Hedefliyor

TFF2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 6 haftadır puan alamazken, 5 Ekim Pazar günü iç sahada oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında galibiyet hedefliyor. Ege Arslan ve Uğur Çetinkaya, 3 puan alma isteğini dile getirdi.

Altınordulu futbolculardan Ege Arslan ve Uğur Çetinkaya, 5 Ekim Pazar günü iç sahada oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 6 hafta itibarıyla henüz 3 puanla tanışmayı başaramadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyete imza atan kırmızı-lacivertliler, 5 Ekim Pazar günü iç sahada oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla birlikte ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir ekibinde Ege Arslan ve Uğur Çetinkaya da hem geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçı hakkında hem de gelecek hafta oynanacak karşılaşmayla alakalı açıklamalarda bulundu.

"Bu hafta 3 puan alıp bay haftasına mutlu şekilde girmek istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta gol atan Ege ARSLAN, "Ankaragücü maçının zorlu geçeceğini biliyorduk. Deplasmanda oynadığımız maça da çok iyi başladık. Golü bulduk, ben de gol attığım için çok mutluyum. Son dakikalarda bir gol yedik. Tabi bu canımızı biraz üzdü. Çalışmalarımız iyi sürüyor. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Bu hafta 3 puan alıp bay haftasına mutlu şekilde girmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

"Üç puanla ayrılmak istiyoruz"

A Takım kaptanı Uğur Çetinkaya da Ankaragücü maçında iyi oynamalarına rağmen galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Önde götürdüğümüz maçı 2-0'a getirebilecekken maalesef gol yiyerek berabere bitirdik. Artık Ankaragücü maçını unutup önümüzde oynayacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı maçına odaklanacağız. O maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Takım içinde güzel bir hava var. Herkes istekli, arzulu, coşkusu yüksek, idman olsun, maç olsun tempomuz gayet iyi. Çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam edip Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla bir galibiyet serisi yakalayıp hedeflediğimiz üst sıralara yerleşmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
