Altınordu, Batman Petrolspor Maçına Odaklandı

Altınordulu futbolculardan Mete Yıldız ve Bahattin Karahan, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmada Batman Petrolspor'u mağlup edip yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 10. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordulu Mete Yıldız ve Bahattin Karahan, önemli açıklamalarda bulundu. İzmir ekibinin tecrübeli savunma oyuncusu olan Mete Yıldız, geçen hafta Fethiyespor maçında galip gelmek için son ana kadar mücadele ettiklerini hatırlatarak, "O maçta galibiyet golünü atamayınca sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Fethiyespor maçı geride kaldı. Artık hafta sonu deplasmandaki Batman Petrolspor maçına odaklandık. Pazar günü oynayacağımız maça çok iyi hazırlanıp o maçtan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz. Son oynadığımız deplasmanda Anadolu Beykozspor'u mağlup etmiştik. Bu hafta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bahattin Karahan: "Hedef üst lig"

Altınordu'nun sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerinde toplayan Bahattin Karahan da "Bence geçen hafta Fethiyespor maçında iyi performans ortaya koyamadık ama yine de son ana kadar mücadele ettik. Bir çok pozisyona girmemize rağmen galibiyet golünü atamadık. Kötü performansa rağmen bir puan alabilmek iyi bir şeydir. Hafta sonu Batman Petrolspor ile oynayacağımız maça konsantre olacağız. Deplasmandan galibiyetle dönerek zirve yarışının içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz Altınordu'yu sezon sonunda bir üst lige çıkarmak" dedi. - İZMİR