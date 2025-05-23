Altınordu, Batman Petrolspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi

Altınordu, Batman Petrolspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi
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Altınordu, 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde evinde oynadığı maçta Batman Petrolspor'a son dakikada yediği golle mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi rövanş öncesi avantaj kaybetti ve mutlak galibiyet arayışında olacak.

İZMİR,

2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u ağırlayan Altınordu, 90+7'nci dakikada yediği golle yıkıldı. Kullanılan köşe atışında Emer Can'ın kafa vuruşu ile topu ağlarında gören kırmızı-lacivertliler 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantaj kaybetti. Son dakika golüyle büyük üzüntü yaşayan oyuncular ve teknik ekip taraftarın alkışlarıyla teselli buldu. Play-Off turunda ilk önce Adana FK'yı tek eleme usulü oynanan maçta deplasmanda seri penaltılarla eleyen Altınordu, 2'nci Tur'da Kastamonuspor'u eledi.

Final yolunda Batman Petrolspor'un rakibi olan Altınordu'ya tur için öncelikle mutlak galibiyet gerekecek. Rakibini 2 farklı yendiği takdirde finale adını yazdıracak İzmir ekibi, 1 farklı kazanırsa maçı uzatacak. Batman'daki maçta her turlu beraberlik ve yenilgi durum ise İzmir ekibinin 1'inci Lig hayallerini başka bahara ertelemesine neden olacak. Teknik Direktör Namet Ateş, son anda duran topla yedikleri golün üzücü olduğunu ancak umutlarını asla kaybetmeyeceklerini söyledi. Batman Petrolspor-Altınordu maçının galibi, finalde Vanspor-Elazığspor eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmede Vanspor ilk maçı evinde 4-1 kazanıp final kapısını açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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