Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Stratejik ortaklık yapmak istiyoruz

Kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarının devri konusunda stratejik ortak arayışlarının sürdüğünü ifade etti. "Altınordu'yu devraldığımız günden beri üstüne koyarak yolumuza devam ettik" diyen Özkan, "Özellikle tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde tüm takımlar bu salgınla uğraşırken biz Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkemiz'de bu süreci iyi yönettik. Maçların seyircisiz oynanması da bizim adımıza büyük avantaj oldu. Süper Lig'e yükselmek için final maçı oynadık ve bu maçı kaybedince lige çıkamadık. Bu süreçten Altınordu olarak zarar gördük" dedi.

Prensip gereği A takımda yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu'da Mehmet Özkan son olarak, "Yabancı ortak olursa ve buraya yatırım yapacaksa öyle, 'Yabancı oyuncu oynatmayacaksın' diye kısıtlayıcı madde koyamam. Ben burayı yönetirken A takım maçlarında ilk 11'de 4 öz kaynak sistemi oyuncusu oynayacak diye kural koyabiliyordum. Yabancı ortak gelirse bunları kullanacaktır. Biz 1'inci Lig'de mücadele ettiğimiz sürece kendi öz kaynak sisteminden yetiştirdiğimiz oyuncularımızla, yabancı oyuncu oynatmadan mücadele ettik. İnsanlara heyecan vermişiz, farkındalık oluşturduk. Altınordu'yu bir adım ileriye oynatmak için stratejik ortak yapacağız" cümlelerini kullandı.