Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Görev Süresine Veda Etti

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Görev Süresine Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, 13 yıllık görev süresinin ardından kulüple vedalaşırken, Türk futboluna kazandırdığı futbolcuların fotoğraflarını paylaştı. Özkan, yatırımları bulamaması nedeniyle futbolu Altınordu'ya devredeceğini de açıkladı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpteki 13 yıllık görev süreci sonunda veda fotoğrafı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinde, "Son Fotoğraf" başlığıyla yapılan paylaşımda Özkan'ın futbol yöneticiliğinde Türk futboluna kazandırdığı futbolculara yer verildi. Görselde Bucaspor patentli Salih Uçan'ın yanı sıra, Altınordu'da yıldızları parlayıp A Milli Takım düzeyine yükselen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile son olarak Galatasaray altyapısına transfer olan 13 yaşındaki Ömer Özyurt'un fotoğrafları yer aldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "1994'lü Salih Uçan'la başlayan, 1996'lı Çağlar Söyüncü, 1997'li Cengiz Ünder ile taçlanan ve 2012'li Ömer Özyurt ile son bulan bir tutkulu yaşam serüveni. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Emekliye ayrılma kararı alan Seyit Mehmet Özkan ligin başlamasına kısa bir süre kala yatırımcı bulamaması nedeniyle futbolu yeniden Altınordu Spor Kulübü'ne devredeceğini açıklamıştı. Daha önce kulübün kullanımındaki Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni Söke 1970 SK'ya kiraya veren Özkan, A takımı ve Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'ni devredip, sadece Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni elinde tutacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi

Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili yeni görüntü: O paralar nereden geldi, kime gitti?

Gözaltına alınan 14 kişinin önüne bu görüntüyü koyacaklar
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Küçücük çocuk direksiyona geçti, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.