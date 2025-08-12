Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Görev Süresine Veda Etti

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpteki 13 yıllık görev süreci sonunda veda fotoğrafı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinde, "Son Fotoğraf" başlığıyla yapılan paylaşımda Özkan'ın futbol yöneticiliğinde Türk futboluna kazandırdığı futbolculara yer verildi. Görselde Bucaspor patentli Salih Uçan'ın yanı sıra, Altınordu'da yıldızları parlayıp A Milli Takım düzeyine yükselen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile son olarak Galatasaray altyapısına transfer olan 13 yaşındaki Ömer Özyurt'un fotoğrafları yer aldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "1994'lü Salih Uçan'la başlayan, 1996'lı Çağlar Söyüncü, 1997'li Cengiz Ünder ile taçlanan ve 2012'li Ömer Özyurt ile son bulan bir tutkulu yaşam serüveni. Hoşçakalın" ifadelerine yer verdi. Emekliye ayrılma kararı alan Seyit Mehmet Özkan ligin başlamasına kısa bir süre kala yatırımcı bulamaması nedeniyle futbolu yeniden Altınordu Spor Kulübü'ne devredeceğini açıklamıştı. Daha önce kulübün kullanımındaki Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni Söke 1970 SK'ya kiraya veren Özkan, A takımı ve Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'ni devredip, sadece Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni elinde tutacak.