Altınordu, Bahis Soruşturmasından Ceza Alan Futbolcuların Yerine 6 Amatör Futbolcu Transfer Etti

Altınordu, Bahis Soruşturmasından Ceza Alan Futbolcuların Yerine 6 Amatör Futbolcu Transfer Etti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Altınordu, bahis soruşturmasında ceza alan 7 futbolcusunun ardından 6 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni transferler arasında İsmail Kayalı da yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, bahis soruşturmasında 7 futbolcusunun ceza almasının ardından amatör lisansla transfer ettiği 6 futbolcuyu açıkladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan bildiride, "A takımımız Arda Mutlu, İsmail Kayalı, Mitatcan Erdoğan, Aygün Özışıkyıldız, Fatih Arslan ve Yılmaz Özeren ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncularımıza Altınordu'muza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak dün sözleşme imzalanan sağ bek İsmail Kayalı (27), bu sezon takım bulamamıştı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Orduspor 1967 forması giyen defans oyuncusu altyapısından yetiştiği Antalyaspor'da profesyonel olup bir dönem Fenerbahçe altyapısında top koşturdu. Kariyerinde Serikspor, Kütahyaspor ve İnegölspor'da da oynayan İsmail, 3'üncü Lig'de 122 karşılaşmada görev yaparken, 2'nci Lig'de 8 maça çıktı. Altınordu'da İsmail'in cumartesi günü İzmir'de oynanacak Beykoz Anadoluspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
