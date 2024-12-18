Altınordu, Afyonspor Maçıyla Yeni Bir Sayfa Açmak İstiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son iki maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Altınordu, hafta sonu oynayacağı Afyonspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2024-25 sezonuna Olcay Şahan yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, zaman zaman aldığı sonuçlarla zirvenin en iddialı takımı olarak görünse de, bazı bölümlerde ise inişli-çıkışlı bir performans sergileyerek zirveyle arasındaki puan farkını açtı. İzmir ekibi, ligin son iki haftasında ise arka arkaya oynadığı iç saha maçlarında büyük bir hüsran yaşadı. İlk olarak 15. hafta mücadelesinde evinde İskenderunspor'u konuk eden kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi play-off hattında yer alan rakibine 2-1 yenilerek 4 maç sonra yenilgi yüzü görürken şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu yolda büyük bir yara aldı. İzmir ekibi, tekrar ayağa kalmak için 16. hafta maçını hedef olarak belirlese de bu kez de iç sahada lider Sarıyer ile berabere kalınca hem saha avantajını kullanmayı başaramadı hem de bir kez daha puan kaybı yaşayarak arkasında yer alan takımların kendisine yetişmesini sağladı. Önünde yer alan Batman Petrolspor puan farkını 4'e çıkartırken 38 puandaki Sarıyer ise yerinde saydı. Durum böyle olunca son iki haftada düşüşe geçen Altınordu, 22 Aralık Pazar günü oynayacağı son sıradaki Afyonspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. - İZMİR