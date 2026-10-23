Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Altınordu A takımı için iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmeli görüşme sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınordu A takımı için iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmeli görüşme sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınordu Futbol Kulübü müdürü Barış Ertosun, A takımı için yatırımcı arayışının sürdüğünü ve iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmesi kapsamında görüşüldüğünü söyledi. Ertosun, olumsuz sonuç halinde 2027-28 sezonunda TFF 3. Lig'e çıkmayı planladıklarını belirtti.

Geçen yıl 2. Lig'de mücadele eden ve bu sezon lige katılmama kararı alan Altınordu Futbol Kulübünün müdürü Barış Ertosun, A takımının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yatırımcı arayışlarının sürdüğünü, iki yatırımcıyla gizlilik sözleşmesi kapsamında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında A takımının mevcut durumu, yatırımcı görüşmeleri ve altyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertosun, kulüp yapısına uygun bir ortak bulunamaması nedeniyle 2025-26 sezonunda profesyonel liglerde yer almadıklarını anlattı.

Ertosun, "Yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an iki kişi veya grupla görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa sürede size olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapmayı düşünüyoruz. Olumsuz olması durumunda 2027-28 sezonu itibarıyla TFF 3. Lig'e takımımızı çıkarmayı planlıyoruz. Biz bu sene katılmadığımız ligimizle ilgili süreci doğru ve uygun bir prosedürle yönettik. Seneye lige başladığımızda hem para cezası hem de puan silme cezası gibi bir şey karşımıza çıkmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba

Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor