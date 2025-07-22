Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Çubuk'ta Coşkulu Karşılama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Ünal, Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı. Belediye başkanı Baki Demirbaş, Ahmet'in başarılarını kutlayarak ilçeye büyük gurur yaşattığını ifade etti.

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.

Şampiyonada 73 kiloda altın madalyaya uzanan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu da olan Ahmet için ilçede karşılama töreni düzenlendi.

Milli judocu, araç konvoyuyla ilçede tur attıktan sonra Çubuk Belediyesine gitti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hizmet binası önünde karşıladığı sporcuyu tebrik etti.

Ahmet'in ilçeye büyük gurur yaşattığını söyleyen Demirbaş, "Ahmet kardeşimiz, İsveç'te düzenlenen şampiyonada bayrağımızı göklere çekti, İstiklal Marşı'mızı dinletti. Disiplini, çalışkanlığı ve azmiyle bizleri gururlandırdı. Çubuk halkı olarak kendisini bağrımıza basıyoruz." dedi.

Demirbaş, sporcunun başarısında emeği geçen ailesini ve antrenörlerini kutladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Spor
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından 'sabotaj' çıktı

Vatandaşı isyan ettiren su kesintisinin altından "sabotaj" çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.