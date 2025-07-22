Altın Madalya Kazanan Ahmet Ünal'a Çubuk'ta Coşkulu Karşılama

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.

Şampiyonada 73 kiloda altın madalyaya uzanan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu da olan Ahmet için ilçede karşılama töreni düzenlendi.

Milli judocu, araç konvoyuyla ilçede tur attıktan sonra Çubuk Belediyesine gitti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hizmet binası önünde karşıladığı sporcuyu tebrik etti.

Ahmet'in ilçeye büyük gurur yaşattığını söyleyen Demirbaş, "Ahmet kardeşimiz, İsveç'te düzenlenen şampiyonada bayrağımızı göklere çekti, İstiklal Marşı'mızı dinletti. Disiplini, çalışkanlığı ve azmiyle bizleri gururlandırdı. Çubuk halkı olarak kendisini bağrımıza basıyoruz." dedi.

Demirbaş, sporcunun başarısında emeği geçen ailesini ve antrenörlerini kutladı.