Altın kramponlarda hedef mutlak galibiyet

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Pazar günü Finike Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Pazar günü Finike Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakat ya da cezalı oyuncunun bulunmadığı Kırmızı-siyah-beyazlı takım lig öncesi sağlık sponsoru olan Özel Şelale Termessos Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Tüm takım oyuncuları ve teknik heyet kontroller sonrası Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Recep Salih Tetikcan'ı ziyaret ederek sohbet etti.

Lige çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Sportif Direktör Abdullah Tanyolaç, "26 Temmuz tarihinde lig için start verdik. Haftada 5 antrenman ve 1 hazırlık maçı oynayarak hazırlandığımız sezonu zirvede tamamlamak istiyoruz. Tüm takım, teknik heyet, yöneticilerimiz ve tabiki taraftarlarımız buna inanmış durumdayız. Hedefimiz ligi şampiyon tamamlayıp Bölgesel Amatör Ligine (BAL) yükselmek. Sağlık kontrollerimizi sponsorumuz Termessos Hastanesi'nde tamamladık. Başta Recep Salih Tetikcan ve tüm çalışanlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Teknik Direktör Uğur Yasan, harika bir hazırlık kampı dönemi geçirdiklerine değinerek şunları söyledi, "Takımımız yaptığımız transferler ile ligin en iddialı takımı konumunda. Tek hedefimiz her maça final havasında çıkmak ve mutlak 3 puan kazanarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek. Bu yolda bize en büyük desteği veren Kulüp ve Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve yönetim kuruluna yine oyuncularım aileleri ve muhteşem taraftarımıza teşekkür ederim" dedi.

Pazar günü deplasmanda oynanacak Finike Belediyespor maçı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yasan, "Amacımız 3 puan alarak yola başlamak. Herkesi desteğe bekliyoruz. Biz takım halinde fiziki ve mental açıdan hazırız. Seyir keyfi güzel bir maç ve güzel bir skorla ligin ilk galibiyetini kazanarak ilçemize armağan etmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA