Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırklarelispor ile yarın karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile yarın karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını ise Arif Dilmeç ve Gökhan Yüksel yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Kemal Ögen olacak.

Kupaya 3. turdan başlayan Altay, Aliağa FK'yı eleyerek 4. tura yükselirken, Kırklarelispor ise 2. turda Çorluspor 1947'yi, 3. Tur'da ise Karaköprü'yü eleyerek İzmir ekibinin rakibi oldu. İki takım arasında oynanan 6 maçta iki takım da birer kez kazanırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Altay, kupada bir üst tura çıkarak moral depolamak istiyor. - İZMİR