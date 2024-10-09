Altay, Ziraat Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Altay, konuk ettiği Karaman FK'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar:

19. dakikada Karaman FK'da serbest vuruşun başına Resul geçti, doğrudan kaleye atılan şutta top üst direkten öndü.

23. dakikada Altay'ın soldan geliştirdiği atakta Emre, ceza sahası sol çaprazından sağ ayağıyla yakın köşeye vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Altay'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe doğru ortalanan topa Kuban kafayı vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

65. dakikada Karaman FK'nın sağ kenardan geliştirdiği atakta Polat ceza sahasına girdi ve Hikmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyon için doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada beyaz noktada topun başına geçen İlke Tankul topu filelere gönderdi. 1-0

68. dakikada Karaman FK'da Abdulkadir, ceza sahasına kadar çalımlarla gelip, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Tarık Güldal, Yusuf Şimşek, Anıl Küçükkaraca

Altay: Galip Mendeş, Salih Oktay (Yusuf Tekin dk. 78), Mert Yıldırım (Yunus Sarıkaya dk. 78), Hikmet Çolak (Sefa Özdemir dk. 86), Kuban Altunbudak, Emre Tangeldi (Enes Yetkin dk. 68), Mehmet Nur Kaymaz, İsa Toygar Ekinci, Ege Parmaksız, Ali Kızılkuyu (Ünal Alihan Kavlak dk. 78), Mehmet Onur Yıldız

Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Cihat Aktaş, Abdullah Sezgin (Mehmet Önecek dk. 70), Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı, Sabrican Vural (Hüseyin Mert Uyanıker dk. 46), Abdülkadir Sönmez, Anıl Gözütok (Cem Aktaş dk. 78), Resul Türkkalesi, Muhammet Berkay Tekke (İlke Tankul), Özdilek Yıldızhan (Polat Yaldır dk. 46)

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

Gol: İlke Tankul (dk. 66 pen.) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Hikmet Çolak, Mehmet Kaymaz (Altay) - İZMİR