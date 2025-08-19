Altay, Yeni Sezon Hazırlıkları için Afyon'a Gitti

Altay, Yeni Sezon Hazırlıkları için Afyon'a Gitti
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gaziemir'deki tesislerden sonra Afyon'da kamp yapacak. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, tüm futbolculara ödeme yaptıklarını ve kamp masraflarını üstlendiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını bir süredir Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay, üçüncü etap kamp çalışmaları için Afyon'a gitti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bir süredir Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarını gerçekleştiren İzmir ekibi, üçüncü etap kamp çalışmaları için ise Afyon kampına gitti. 1 Ağustos'ta yönetimi devralan Sinan Kanlı'nın, şehir dışı kamp öncesinde takımda yer alan tüm futbolculara ödeme yaptığı öğrenildi. Hem deneyimli oyunculara hem de altyapıdan gelen genç futbolculara ödemelerin eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, takımın Afyon'da gerçekleştireceği kampın tüm masraflarının da Sinan Kanlı tarafından karşılandığı kaydedildi.

Sinan Kanlı'dan destek mesajı

Siyah-beyazlı kulüpte 1 Ağustos'ta Yüksel Gürüz yönetiminden görevi devir alan Sinan Kanlı, 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurula kadar desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Kanlı, sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaparak hem takıma destek mesajı verdi hem de Altay'ın Afyon kampına gittiğini duyurdu.

Sinan Kanlı'nın paylaşımı şöyle:

"A Takımımız İzmir'deki yoğun geçen çalışmalarının ardından Teknik ekibimizin yaptığı program ve tarihlere göre Afyon kampına gidiyor. Sakatlıksız başarılı bir kamp dönemi diliyorum. Ayağınıza taş değmesin vurduğunuz gol olsun çocuklar. Bir de sorulmadan söylemiş olalım fotoğrafta görünmeyen arkadaşlar İstanbul'dan direk kampa katılacaklar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

