Altay ve Karşıyaka Derbisi İçin Biletler Satışa Çıktı

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'in köklü takımları Altay ve Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi bilet fiyatları açıklandı ve başkan Sinan Kanlı, plaka numarasından esinlenerek özel fiyatlar belirledi.

Altay ile Karşıyaka arasında pazar günü oynanacak derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlılarda Başkan Sinan Kanlı, müsabakanın bilet fiyatlarını İzmir plaka numarasından esinlenerek belirledi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'in iki köklü takımı olan Altay ve Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde 8. haftada oynanacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Tarihlerinde ilk kez 3. Lig'de birbirine rakip olacak Altay ve Karşıyaka, son olarak 2018 yılında 2. Lig'de aynı grupta mücadele etti. İki ezeli rakip, Alsancak'ta ise 19 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak.

Her iki kulübün de iç saha maçlarını oynadığı yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bu anlamlı derbide ilk kez Altay-Karşıyaka mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Bilet fiyatlarına plaka jesti

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Altay ile Karşıyaka arasında Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak derbi maçının biletleri internet üzerinden satışa sunuldu.

Altay yönetimi, Maraton tribünü bilet fiyatını 35 TL olarak belirlerken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı Numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP A-C tribünleri 750 TL ve VIP B tribünü ise bin 250 TL olarak satışa çıkarıldı.

Yeşil-kırmızılı taraftarların yer alacağı deplasman tribünü biletlerinin fiyatı ise Altay yönetimi tarafından 35,5 TL olarak belirlendi.

Sinan Kanlı'dan mesaj

Altay Başkanı Sinan Kanlı, İzmir derbisi için bilet fiyatlarını özel olarak belirlediklerini ifade eden bir paylaşım yaparak, "İzmir'in ruhu budur. Rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Bilet fiyatlarımızı derbiye özel olarak düzenledik. Büyük Altay taraftarımıza 35 TL, Karşıyaka taraftarına 35,5 TL. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
