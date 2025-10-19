Altay, Tire FK'yı Yenerek Umut Tazeledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta, İzmir derbisinde düşme hattında bulunan Altay ligin 7'nci haftasında Tire FK deplasmanında ilk kez üç puanla tanıştı. Rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar puanını 5 yaparak ligde kalma yolunda umutlandı. Altay Başkanı Sinan Kanlı yaptığı açıklamada "Bir galibiyetten fazlasını aldık" dedi. Kanlı, takıma ve teknik ekibe çok güvendiklerini belirterek, "Müsabakaya inanarak ve kenetlenerek hazırlandık. Taraftarlarımız da arkamızda olunca onların da itici gücüyle hakemin kötü yönetimine rağmen özel bir galibiyet aldık. Galibiyette emeği olan Büyük Altay ailesinin her ferdini ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sinan Kanlı açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Rakibimizle alakalı bir konu var, bunu belirtmek isterim. Tire, güzel İzmir'in güzel bir İlçesi. İzmir kulüpleri birbirleri ile dayanışma içinde olmalı ancak rakibimiz ne yazık ki İzmir dayanışmasına yakışmayan şekilde bilet fiyatlarını normalin neredeyse üç katına çıkardı. Buradan anlıyoruz ki İzmir'in içerisinde de İrlandalılar mevcut. Sevgili İrlandalılar sizlere sesleniyorum, Altay'ın büyüklüğünden hissettiğiniz korkuyu bilet fiyatlarıyla bastıramazsınız. Büyük Altay ve büyük taraftarı her zaman olduğu gibi, şartlar ne olursa olsun mücadelesini yapar her yere girer. Bu gerçeği bilmeyenler ya da anlamayanlar sanıyoruz ki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bunu iyiden iyiye anlamışlardır. Büyük Altay ve taraftarları için her yer Alsancak'tır. Siz evdeyiz zannedersiniz eviniz size deplasman olur. Rakibimize kalan müsabakalarında başarılar diliyorum"