Haberler

Altay, Tire FK'yı Yenerek Umut Tazeledi

Altay, Tire FK'yı Yenerek Umut Tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Altay, Tire FK deplasmanında 2-1 galip gelerek ligin 7. haftasında ilk kez üç puana ulaştı. Altay Başkanı Sinan Kanlı, galibiyetin özel bir anlam taşıdığını belirtti ve taraftarın kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta, İzmir derbisinde düşme hattında bulunan Altay ligin 7'nci haftasında Tire FK deplasmanında ilk kez üç puanla tanıştı. Rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar puanını 5 yaparak ligde kalma yolunda umutlandı. Altay Başkanı Sinan Kanlı yaptığı açıklamada "Bir galibiyetten fazlasını aldık" dedi. Kanlı, takıma ve teknik ekibe çok güvendiklerini belirterek, "Müsabakaya inanarak ve kenetlenerek hazırlandık. Taraftarlarımız da arkamızda olunca onların da itici gücüyle hakemin kötü yönetimine rağmen özel bir galibiyet aldık. Galibiyette emeği olan Büyük Altay ailesinin her ferdini ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sinan Kanlı açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Rakibimizle alakalı bir konu var, bunu belirtmek isterim. Tire, güzel İzmir'in güzel bir İlçesi. İzmir kulüpleri birbirleri ile dayanışma içinde olmalı ancak rakibimiz ne yazık ki İzmir dayanışmasına yakışmayan şekilde bilet fiyatlarını normalin neredeyse üç katına çıkardı. Buradan anlıyoruz ki İzmir'in içerisinde de İrlandalılar mevcut. Sevgili İrlandalılar sizlere sesleniyorum, Altay'ın büyüklüğünden hissettiğiniz korkuyu bilet fiyatlarıyla bastıramazsınız. Büyük Altay ve büyük taraftarı her zaman olduğu gibi, şartlar ne olursa olsun mücadelesini yapar her yere girer. Bu gerçeği bilmeyenler ya da anlamayanlar sanıyoruz ki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bunu iyiden iyiye anlamışlardır. Büyük Altay ve taraftarları için her yer Alsancak'tır. Siz evdeyiz zannedersiniz eviniz size deplasman olur. Rakibimize kalan müsabakalarında başarılar diliyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.