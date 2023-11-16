Altay Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda Yeni Başkan Seçildi

Altay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Murat Pervane başkanlığa seçildi. Yeni başkan, takımın ligde kalması ve daha sonra Süper Lig'e çıkma hedeflerini açıkladı. Ayrıca, Altay Vefa Yılı ilan edilecek ve özel bir forma hazırlanacak.

Altay Spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Pervane seçildi.

Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul, divan kurulunun seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Genel kurula katılanların Altay Marşı'nı okunmasının ardından söz alan mevcut başkan Ayhan Dündar, 1.5 yıldır sürdürdüğü başkanlığı döneminde çokça fedakarlık göstererek bayrağı teslim etme gününe geldiklerini söyledi.

Altay için çok zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Dündar, "Yola çıktığımız andan bu yana geçen sürede çok daha fazlasını yapmak istedik ama imkanlar doğrultusunda görevimizi Altaylılara yakışan şekilde, hiçbir kirli işlere mahal vermeden sürdürmeye çalıştık. Maalesef bazen elden gelmeyen durumlar olabiliyor. Kulübümüz herkesin bildiği üzere çok büyük mali sorumluluğun altında can çekişme noktasında, hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Dündar, bundan sonra da Altay'a ne gerekiyorsa yapacaklarını ve destek vereceklerini belirterek, Altay'ın yeniden ayağa kalkabilecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada, yönetim ibra edildi.

"Altay Vefa Yılı" ilan edilecek

Seçime tek listeyle giren Murat Pervane, yaptığı konuşmada, Altay'da geçiştirmeli bir başkanlık yapmak istemediklerini söyledi.

Ana hedeflerinin takımın ligde kalması olduğunu belirten Pervane, ligden düşmeleri durumunda hemen yeniden toparlanıp üst lige, daha sonra da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Transfer yasağının kaldırmak istediklerini vurgulayan Pervane, "Daha kontrol edilebilir bir bütçeyi Altay'a kazandırmak istiyoruz. Spor okullarımızın çalışma niteliğini yeniden gözden geçireceğiz. Alt yapımıza daha aktif hale getireceğiz. Altay sadece bir futbol kulübü değildir. Alt yapımızda mutlaka farklı branşları da içimize alan bir Altay hedefliyoruz." dedi.

Pervane, 2023-2024 ve 2024-2025 yılarını kapsayan "Altay Vefa Yılı"nı ilan edip, 110. yıla özel forma hazırlayıp satışa sunacaklarını ve 1 milyon forma satmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen seçimde kullanılan 96 oyun 92'sini alan Pervane, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz, Tamer Kamber.