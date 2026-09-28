Altay, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek ilk 3 puanını aldı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıdan yetişen gençleriyle yönetimi olmadan başladığı sezonun 4'üncü haftasında konuk olduğu İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup eden Altay, ilk 3 puanını almanın sevincini yaşadı. İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Altay taraftarlarının alınmadığı derbide santrfor Onur Yıldız'ın 45'inci dakikadaki penaltı golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapatan siyah-beyazlılar, 59'uncu dakikada Mehmet Kaymaz'ın kendi sahasından aldığı topu ceza sahası dışından müthiş bir şutla filelere göndermesiyle skoru 2-0'a getirdi. Buca temsilcisi 68'de farkı 1'e indirse de Altay sahadan zaferle ayrılmayı başardı. Transfer yasağı bulunan iki İzmir kulübü sıkıntılı bir süreçten geçerken, derbide Altaylı stoper Sefa dışında süre bulan tüm oyuncular altyapı patentli isimlerden oluştu.

Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Sahada hangi şartta olursa olsun oyunun içinde kalan, mücadeleden vazgeçmeyen ve sonuna kadar birbirine inanan bir takım vardı. Oyuncularımızın ortaya koyduğu karakter ve mücadele benim için çok kıymetli. Kazandığımız için mutluyuz ancak skor daha farklı da olabilirdi. Bu sezon en çok istediğimiz şeylerden biri, bu genç takımın kazanma kültürünü oluşturması ve kaybetmemeyi bir alışkanlık haline getirmesi. Üzerine koyarak oyunumuzu ve takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu galibiyet Büyük Altay camiasına armağan olsun. Desteğini kalbimizde hissettiğimiz Büyük Altay taraftarına teşekkür ediyorum. Bu çocuklara inanmaya, güvenmeye ve onlara sımsıkı sarılmaya devam edelim" dedi.

TESİSTE MEŞALELİ KARŞILAMA

Bucaspor galibiyeti sonrası Altay taraftarları genç oyuncuları kulüp tesisinde meşalelerle karşıladı. Gaziemir Kutla Aktaş Tesisleri'nde toplayan siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsü tesise giriş yaptığında yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Altaylılar, 'Büyük Altay' tezahüratlarıyla futbolcuları alkışladı. Altay'da istifa ettikten sonra kayyım davasının uzaması üzerine göreve dönen Başkan Sinan Kanlı, taraftarlara üçlü çektirdi. Sinan Kanlı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' mesajı paylaştı. İki takım taraftarları arasında sezonun ilk haftasında Alsancak'ta arbede yaşanmış, karşılıklı gerginlik sanal medyada devam etmişti.

SANAL MEDYA HESAPLARINDAN İSİMSİZ GÖNDERME

Bucaspor 1928 ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi öncesi ve sonrasında iki kulübün resmi sanal medya hesaplarından imalı paylaşımlar yapıldı. Hafta içinde Bucaspor'un hesabından sıradaki maç mesajıyla yapılan paylaşımda Altay'ın arması ufaltılarak kullanıldı ve Altay'ın baş harfi küçük olarak yazıldı. Müsabaka sonrası ise bu kez Altay'ın paylaşımı dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, maç sonucu paylaşımında Bucaspor'un armasını ve ismini hiç kullanmazken, "Bugün oynadığımız karşılaşmayı Büyük Altay 2-1 kazandı" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı