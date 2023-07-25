Altay'ın gol kralı Paixao takımla antrenmana başladı

İZMİR'in 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Altay'ın Afyon'daki ilk etap kampında yer almasına rağmen yönetimin eksik ödeme yapması nedeniyle bireysel çalışmayı tercih eden gol kralı Marco Paixao, dün akşam Afyon'da başlayan ikinci etap kampında takımla ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlı yönetim geçmiş alacaklarının önemli bir bölümünü kapatarak usta santrforu kampa dahil etti. Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol krallığı yaşayan Paixao'nun gelişiyle birlikte teknik ekip de rahat bir nefes aldı.

NADERI FEDAKARLIK YAPIP AYRILDITransfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi iç transferde Zeki, Deniz, Ozan, İbrahim, Ceyhun, Özgür, Tolga ve son olarak Paixao'yu elinde tutarak kadronun iskeletini korudu. Altay'da Björkander ve Kutay sözleşmelerini tek taraflı feshederken, Mohammed Naderi'nin de takıma dönmeyeceği öğrenildi. Kariyerini ülkesi İran'da sürdürme kararı alan tecrübeli sol bek yönetimle el sıkışarak vedalaştı. Naderi'nin alacağının önemli bir bölümünü silerek Altay'a veda ettiği öğrenildi.