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Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı

Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başladı.

Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başladı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a gelmişti. Siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde bir antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan futbolcular, ısınma, güç ve kondisyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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