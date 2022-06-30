Altay'ın, Afyonkarahisar kampı başladı Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başladı. Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başladı. 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dün 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a gelmişti. Siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde bir antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan futbolcular, ısınma, güç ve kondisyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Altay Spor Haberler

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