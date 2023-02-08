Altay-Göztepe maçında kaleci Ozan'ı korner direğiyle yaralayan sanık tahliye edildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mart'ta ilk duruşması görülecek davanın tek sanığı Mehmet Nihat A'nın tutuksuz yargılanma talebini değerlendirdi. Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki olaylı derbisinin sanığı tahliye edildi.

İŞARET FİŞEĞİYLE TRİBÜN KARIŞTI, SAHAYA GİRİP KALECİYE SALDIRDI

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da yapılan müsabakada Altay taraftarları F.E, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme işaret fişeği fırlatmış ve taraftar Mehmet Çakır'ı yaralamıştı. Müsabakanın bu olay nedeniyle durduğu dakikalarda Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Sanık hakkında Özenç'i yaraladığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı. Bu sanıklar hakkındaki iddianamenin kabulü kararının ardından F.F'nin dışındaki 18 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedilmişti.