Altay, Gençlerle Isparta 32 Spor'u Mağlup Etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Altay, 33. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Söz konusu mücadelede genç oyuncuların gösterdiği performans teknik heyeti memnun ederken, camia adına bu sezonun tek tesellisi oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan ve geçtiğimiz hafta 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Altay, 33. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'a konuk olurken, İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar kadrosunu büyük ölçüde değiştirerek kaleci Ozan Özenç, sol bek oyuncusu Özgür Özkaya ve forvetler Murat Uluç ile Deniz Kadah gibi tecrübeli isimler Isparta'ya götürmedi. Isparta 32 Spor karşısında Teknik Direktör Gökhan Karaaslan bitime 1 hafta kala sezon içerisinde fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları oynattı.

Gençler ilk yarıda işi bitirdi

Isparta 32 Spor deplasmanında genç oyuncularına şans veren Altay, karşılaşmayı ilk yarıda kaydettiği gollerle kazandı. Mücadelenin 6. dakikasında Mehmet Onur Yıldız ve 25. dakikada ise Ege Parmaksız'ın golleriyle 2-0 öne geçen İzmir ekibi, rakibinin 35'inci dakikada attığı gole engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca siyah-beyazlılar genç oyuncularıyla müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı. Altay'da genç oyuncuların ortaya koyduğu bu performans teknik heyeti memnun ederken gelecek adına ise umut verdi. - İZMİR