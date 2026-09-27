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Altay, deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 yenip ilk galibiyetini aldı, 5 puana yükseldi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan İzmir derbisinde Altay, deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Altay puanını 5'e çıkarırken Bucaspor 1928 3 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynanan İzmir derbisinde Altay deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Altay maçın 45'inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı kullanan Mehmet Onur Yıldız topu ağlara gönderdi: 0-1. Altay, Bucaspor 1928 karşısında devreyi 1-0 önde tamamladı. Maçın 59'uncu dakikasında Altay'da Mehmet Nur Kaymaz golü kaydetti, fark ikiye çıktı: 0-2. Ev sahibi Bucaspor 1928, 68'inci dakikada Aybars Gök ile golü buldu, farkı bire indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Altay, Buca'dan 3 puanla döndü. Bu sonuçla Altay, 5 puana yükseldi, Bucaspor 1928 ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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