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Tuna Üzümcü: Altay zor günleri geride bırakacak

Tuna Üzümcü: Altay zor günleri geride bırakacak
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TFF 3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yaklaşık 3 yıl sonra teknik direktörlüğe dönen Tuna Üzümcü, kulübün zorlu süreçten desteklerle çıkacağına inandığını söyledi. Yeni sezona altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan İzmir temsilcisinde tecrübeli oyuncuların katılımıyla takımın oturacağını belirten Üzümcü, camianın büyüklüğüne vurgu yaptı.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yaklaşık 3 yıl sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı kulübün yaşanılan sıkıntılı süreci atlatacağına inandığını dile getirdi. Yeni sezon hazırlıklarına altyapı oyuncularının yoğun olduğu kadroyla başlayan İzmir temsilcisinde tecrübeli futbolcuların takıma katılmasını bekleyen teknik patron Tuna Üzümcü, "Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kadromuzda eksiklerimiz var. Takımın ağabeylerinin aramıza katılmasıyla taşlar yerine oturacaktır. Altay büyük bir camia. Kulübümüze verilecek desteklerle zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

3 YIL SONRA DÖNDÜ

Altay'ı 2022-23 sezonunda 1'inci ligde kümede tutan teknik direktör Tuna Üzümcü, bir sonraki sezon 5'inci hafta sonunda görevi bırakmıştı. Siyah-beyazlılarda geçen sezon öncesi eski başkan Yüksel Gürüz, teknik direktörlük görevi için Tuna Üzümcü ile anlaşmış, genç teknik adam göreve başlamadan sözleşme imzalamaktan vazgeçmişti. Üzümcü, siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamasının yanı sıra sportif direktör olarak da çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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