Altay'da ilk aday Arif Benan Savaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da yarın Atatürk Stadı Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği'nde saat 19.00'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim önceki dönem Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimde yer alan Arif Benan Savaş oldu. Başkan adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Savaş, "114 yıllık çınarımızın 26 Aralık'ta yapılacak genel kurulunda, kulübümüzün sahipsiz ve çaresiz olduğunu göstermemek adına ben ve ekibim yönetime talip olacağız" diye konuştu.

Başkan adayı Benan Savaş şu ifadelere yer verdi:

"İçinde bulunduğu ekonomik ve fiziksel şartları düşünerek ne kadar zorlu şartlarda göreve başlayacağımızın bilincindeyim. Tek hedefimizin takımı bu sene ligde tutmak olurken, kalıcı ve sistemli bir yapı kurmak için ekibimle birlikte sizlerin de desteğiyle bu görevi üstlenmek istemekteyiz. Kulübün geleceğini kurtarmak adına şirketleşmeyi gerçekleştirecek yönetim olarak tarihte anılmak ve 114 yıllık çınarı tekrar şanlı günlerine döndürmek üzere genel kurulda desteklerinizi bekliyorum."

SİNAN KANLI İLE GÖRÜŞECEK

Altay'da başkanlık görevini bırakmaya hazırlanan Sinan Kanlı, bugün kulüp binasında başkan adayı Arif Benan Savaş ile bir araya gelecek. Liste hazırlayan tüm adaylara gönülden başarılar dilediğini belirten Başkan Kanlı, "Bilinmesini isterim ki kazanan aday kim olursa olsun Büyük Altay'a desteğimiz her zaman devam edecektir. Gördüğüm kadarıyla resmi olarak adaylığını açıklayan şu an için sadece Arif Benan Bey var. Genel Kurula tüm genel kurul üyelerimizi ve kapasite dahilinde taraftarlarımızı özellikle davet ediyorum. Kazanan Büyük Altay olsun" dedi.

SAVAŞ'I HEYAL DESTEKLİYOR

Altay'da bir önceki dönemde kulüp üyelerinin imza kampanyasıyla istifa kararı aldırdığı Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimi yatırımcı sıfatıyla destekleyen Vahdettin Heyal, yarınki kongrede başkan adayı Arif Benan Savaş'ı destekleyeceğini açıkladı. Heyal, "Uzun yıllardır tanıdığım, feraseti ve ileri görüşlülüğüne her zaman inandığım, Altaylılığından hiçbir zaman şüphe etmediğim sevgili dostum, arkadaşım, zor günde yanımda olan Arif Benan Savaş Bey'in Altay'ın bu zor gününde yönetime talip olması takdire şayandır. Tek vaadi olan şirketleştirme hedeflerini gerçekleştirmesi için kendisine maddi ve manevi her türlü desteğimi vereceğim" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlılarda kongrede Heyal'in desteklediği Savaş'ın karşısına farklı bir aday listesinin daha çıkması bekleniyor.