Altay'da Kongre ve Futbolcu Gelecekleri Belirsiz
Altay, 3. Lig'de mücadele edecek ve 28 Mayıs'ta yapılacak kongrede iş insanı Vahdettin Heyal başkanlığa aday. Takımın geleceği seçimden sonra netleşecek. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın durumu belirsizken, genç oyuncular Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya'nın transferleri gündemde. Ayrıca kaptan Murat Uluç, 44. yaşını kutladı.
KAPTAN 44 YAŞINDA
Altay'ın profesyonel liglerin en yaşlı ismi ve en yaşlı golcüsü unvanlarını elinde bulunduran takım kaptanı Murat Uluç 44'üncü doğum gününü kutladı. Siyah-beyazlılarda 2019 yılında jübile yapıp ardından sportif direktör ve antrenör olarak görev yapmasına rağmen kulübün transfer yasağı nedeniyle futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra 2022'de sahalara dönen tecrübeli golcü 44 yaşına bastı. 15 Mayıs 1981 doğumlu olan Murat Uluç ligde bu sezon 19'u ilk 11'de 30 maçta forma giyerek 3 gol atmıştı. Altyapısından çıktığı takımıyla son iki sezonda iki kez küme düşme acısı yaşayan Murat Uluç futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.