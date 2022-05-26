Altay'da Kazımcan'ın talipleri bitmiyor - Haberler

Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için Süper Lig ve Avrupa kulüpleri nabız yokluyor. Genç futbolcu için son olarak Belçika'nın Westerlo kulübü, 300 bin Euro'luk teklif sundu. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan siyah-beyazlılar, teklifin artması için çaba gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay'da, Karamoko Bamba, Cesar Pinares, Mateusz Lis, Serge Aka gibi futbolcular alacaklarını tahsil edemeyine sözleşmelerini feshetmişti. Ayrıca Marco Paixap, Martin Rodriguez ve Thaciano da kulüpten ayrılmıştı. Toplam borcu 400 milyon TL'ye yaklaşan Altay, bir dönemlik transfer yasağı aldı. İzmir temsilcisi transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon Euro'luk bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Westerlo'dan resmi teklif

Kadrosunda futbolcu sayısı git gide azalan Altay, altyapısından yetiştirdiği genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ı vitrine çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu 19 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ve birkaç Süper Lig kulübü de nabız yokladı. Türkiye'den henüz resmi bir girişim olmamakla beraber Kazımcan Karataş için Avrupa kulüpleri de devreye girdi. Sezon boyunca birçok scoutun İzmir'e gelerek takip ettiği genç futbolcu için Belçika'nın KVC Westerlo kulübü resmi teklif sundu. Sahibi Türk iş adamı Oktay Ercan olan ve ikinci başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo, Altay'a 300 bin Euro'luk teklif sundu. Teklifi yetersiz bulan Altay, ücreti 1 milyon Euro seviyesine çekmek için çaba gösteriyor. Altay, Kazımcan'dan kazanacağı parayla transfer yasağının kaldırılması için önemli bir adım atmayı hedefliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor