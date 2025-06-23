Altay'da Borç Krizi: Hacizler ve Yeni Yönetimin Mücadelesi

Altay'da Borç Krizi: Hacizler ve Yeni Yönetimin Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig'de 855 milyon TL borçla düşen Altay, yeni yönetimin haciz işlemleri ve finansal sorunlarla mücadele ettiğini bildiriyor. Eski antrenörün haciz başlatması ve yönetimin denetim anlaşması dikkat çekiyor.

3'üncü Lig'de 855 milyon TL borçla düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim icra dosyalarıyla baş etmeye çalışıyor. Yönetimin finansal destekçisi Vahdettin Heyal'in geçtiğimiz günlerde, "Marka ve amblem dahil haczedilmeyen bir şey kalmamış" açıklaması yapmasının ardından kulüpte 2022-23 yılları arasında görev yapan bir antrenörün 473 bin TL alacağı nedeniyle kulübün logosu, markası ve amblemine 9 Mayıs'ta haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı. Eski antrenörün avukatı son olarak icra edilen marka, logo ve amblemin satışını talep etti.

Vahdettin Heyal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haciz işlemi başlatan antrenörle tüm pazarlığı bizzat ben yaptım. Kendisine 35 bin TL peşin, 35 bin TL 9 ay taksitle olmak üzere toplam 350 bin TL teklif ettim. Dosya borcunun 790 bin TL olduğunu, Altay'ı çok sevdiği için 200 bin TL indirim yapıp 590 bin TL ödenirse haciz işlemini durduracağını söyledi. İcra işlemi 473 bin TL üzerinden açıldı. Armamız üzerinden devam eden 5 ayrı haciz işlemi var ve avukatlarım bu dosyalarla özel ilgileniyorlar. Bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz, dava 3-4 yıl sürer" dedi.

'SON 15 YIL DENETLENECEK'

Altay'ın son 15 yılını denetlemek için Türkiye'nin en büyük denetim şirketlerinden biriyle anlaştığını duyuran Vahdettin Heyal, "Gideceği deplasman öncesi yiyeceği kuruyemişi en detaylı şekilde yazan, yiyeceği eti görseliyle beraber talep eden, kulübü soyup soğana çevirenler az daha sabredin. Denetim şirketinin hazırlayacağı raporu bekliyorum. Çıralı antrikot isteyenler, bu kulübün parasını hiç edenler size söz veriyorum. Aldıklarınızın hesabını tek tek vereceksiniz. Sattıkları futbolcunun parasını çantayla elden alan kişiler bunun hesabını elbette verecekler" diye konuştu. Şirketleşme ile Altay'da yeni bir dönem başlayacağını belirten Heyal, kulüpten 150 milyon TL alacağı bulunan eski yöneticilere alacaklarını bağışlamaları çağrısında bulundu. Şirketleşme komisyonu ve yönetimin hafta içinde devir protokolü imzalayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi

İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump zorda: Artık yeter
Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.