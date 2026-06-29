Haberler

Altay'da Hikmet Çolak'a İlgi Artıyor

Altay'da Hikmet Çolak'a İlgi Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig ekibi Altay'da alacakları ödenmeyen stoper Hikmet Çolak sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki savunmacıyla 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ve Muğlaspor ilgileniyor. Yetiştirme tazminatı 3 milyon TL'yi bulabilir.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesheden stoper Hikmet Çolak'ın talipleri arttı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ve Muğlaspor'un ilgilendiği kaydedildi. Altay formasıyla 1'inci Lig'de 2, 2'nci Lig'de 12, 3'üncü Lig'de ise 18 maça çıkan 1.95 boyundaki Hikmet, kupada 2 kez görev aldı. Genç defans oyuncusu bir kez 19 Milli Takımı'nda oynadı.

Altay'da futbola başlayan Hikmet'in 12 yaşından 21 yaşına kadar forma giydiği 9 yıl için yetiştirme tazminatı ödenmesi gerekecek. Genç defans oyuncusu 1'inci Lig'e transfer olursa yaklaşık 3 milyon TL yetiştirme bedeli çıkacak. Kulüp ile oyuncu arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görülecek dava süresinde ödenecek yetiştirme bedelinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda depo edileceği, dava sonucuna göre yetiştirme bedelinin davayı kazanan tarafa verileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz

Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar