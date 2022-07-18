Altay'da 7'nci imza Zeki'den

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasaklısı Altay, iç transferde 7'nci imzayı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'a attırdı. Başkan Ayhan Dündar'la bir araya gelen tecrübeli futbolcu Afyonkarahisar kampında 2 yıllık sözleşme imzalayıp takıma katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılar, iç transferde İbrahim, Özgür, Ozan, Deniz, Tolga ve Ceyhun'un ardından Zeki'yi de yuvada tutarak serbest kalan yerlilerin büyük bölümüyle el sıkışmış oldu. Transfer yasağını açamayacak Altay'da yönetim Poko, Paixao ve Scuk gibi yabancı futbolcuları da takımda tutmayı hedefliyor.

TUNA ÜZÜMCÜ: İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY SABIR

Kiralık gönderildikten sonra takıma dönen Kutay Yokuşlu'yu kendisine benzettiğini dile getiren Üzümcü, "Ben de buradan iki defa kiralık olarak 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'e gönderildim. Şu an Kutay da bu süreci yaşadı. Şimdi kampta da gözlemlediğim kadarıyla kendisini gayet geliştirmiş durumda. O da abisi Okay Yokuşlu gibi hem Altay'a hem de Türk futboluna mutlaka katkı verecektir. Dediğim gibi sabırlı olduğumuzda Altay altyapısı bu bayrağı devralıp hedefe doğru gidecektir" mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor