Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi
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Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Karagümrük maçında inanılmaz bir hataya imza attı. Rahat pozisyonda üstüne gelen topu sektiren Altay, Karagümrük'e ikramda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük- Fenerbahçe karşılaşmasında Altay Bayındır'ın yaptığı hata maça damga vurdu.
TOPU SEKTİRDİ
24. dakikada Ebrima Colley vuruşunu yaptı, Altay tehlikeli olmayan şutu tersine sektirdi. Geriden gelen Ozdoev, Altay'ın ikramını gole çevirip Karagümrük'ü maçta öne geçirdi.
OFSAYT İTİRAZI
Altay Bayındır ve Fenerbahçeli futbolcular ofsayt itirazında bulundu ancak kontrollerin ardından gol geçerli sayıldı. Altay Bayındır sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.