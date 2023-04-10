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Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi

Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Karagümrük maçında inanılmaz bir hataya imza attı. Rahat pozisyonda üstüne gelen topu sektiren Altay, Karagümrük'e ikramda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük- Fenerbahçe karşılaşmasında Altay Bayındır'ın yaptığı hata maça damga vurdu.

Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi

TOPU SEKTİRDİ

24. dakikada Ebrima Colley vuruşunu yaptı, Altay tehlikeli olmayan şutu tersine sektirdi. Geriden gelen Ozdoev, Altay'ın ikramını gole çevirip Karagümrük'ü maçta öne geçirdi.

Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi

OFSAYT İTİRAZI

Altay Bayındır ve Fenerbahçeli futbolcular ofsayt itirazında bulundu ancak kontrollerin ardından gol geçerli sayıldı. Altay Bayındır sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Altay Bayındır zoru başardı! Fatih Karagümrük ikramı geri çevirmedi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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