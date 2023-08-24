Altay Bayındır, Premier Lig devinin formasını giyiyor! Fenerbahçe, 7 milyon euroya yakın para kazanacak

Manchester United, Altay Bayındır transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, bu transferden kasasına toplam 7 milyon euroya yakın para koyacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır defteri kapandı. Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz devi bu transfer için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis ödeyecek. FIFA Dayanışma Katkı Payı ile birlikte rakam 7 milyon euroyu bulacak.

KALENİN YENİ SAHİBİ LIVAKOVIC

Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen Fenerbahçe'de kalenin yeni sahibi Dominik Livakovic olacak. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldiven için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıktı. 25 yaşındaki eldiven, 44 maçta gole kapattı. Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 162 gol gördü.