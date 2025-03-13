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Altay Bayındır'ı yıkan haber

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Manchester United, yaz transfer döneminde Real Madrid forması giyen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Altay Bayındır'ın sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

İngiliz devi Machester United için milli kalecimiz Altay Bayındır'ın takımdaki geleceğini etkileyecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LUNIN'İ İSTİYORLAR

İspanyol basınından Todo Fichajes, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Real Madrid forması giyen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin için harekete geçeceğini yazdı. Andre Onana ile rekabet edebilecek bir kaleci arayışında olan Kırmızı Şeytanlar, Lunin'i ideal bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Altay Bayındır'ı yıkan haberAndriy Lunin

40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz devinin, Andriy Lunin konusunda Real Madrid'i ikna etmek için yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtiliyor. 26 yaşındaki kaleci, Eylül 2024'te Madrid ekibiyle 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzalamış olsa da, geleceği belirsizliğini koruyor. Lunin, bu sezon İspanyol ekibinde 10 maçta kaleyi korudu.

ALTAY'A YOL GÖRÜNÜ

Bu gelişmelerin ardıdan Altay Bayındır, gelecek yaz transfer döneminde Machester United'dan ayrılabilir. Lunin'in transfer edilmesi halinde üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Altay'ın gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Bu sezon 6 maçta United kalesine geçen 26 yaşındaki milli eldiven, kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Altay Bayındır'ı yıkan haber
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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