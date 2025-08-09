Altay Bayındır, Edin Dzeko'yu üzdü! Kupa İngiliz devinin

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, penaltılara giden maçta Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Fiorentina'ya karşı son penaltıyı kurtararak takımına Snapdragon Kupası'nı getirdi.

Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun transfer olduğu Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadelede 90 dakika 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın 8. dakikasında Fiorentina, Simon Sohm'un golüyle 1-0 öne geçti. Manchester United, 25. dakikada Robin Gosens'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

ALTAY BAYINDIR PENALTILARDA DZEKO'YU ÜZDÜ

90 dakikalık bölümün ardından direkt penaltılara geçilen maçta milli kaleci Altay Bayındır, takımı adına yıldızlaştı. Tecrübeli eldiven, Fiorentina'nın son penaltısını kurtararak takımına galibiyeti getirdi. Manchester United, toplam skorda Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina'yı 6-5 yendi. İngiliz devi bu skorla Snapdragon Kupası'nda şampiyon oldu.

İşte Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltı;

Altay Bayındır, Edin Dzeko'yu üzdü

